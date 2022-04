Cina: gruppo di sordi crea fiorente ditta di pulizie (3)

(XINHUA) - HEFEI, 13 APR - Non molto tempo fa, hanno eseguito una pulizia profonda dentro un laboratorio per lo sviluppo di prodotti presso un'università che richiede un ambiente assolutamente privo di polvere. Indossando degli indumenti protettivi, sei addetti alle pulizie hanno rimosso accuratamente la polvere dai ventilatori, pulito le superfici di lavoro e aspirato i pavimenti. Grazie al loro lavoro meticoloso, durato più di un mese, il laboratorio è stato aperto senza alcun ritardo.

La Cina adotterà delle misure per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità dal 2022 al 2024, nel tentativo di raggiungere un'occupazione adeguata e di alta qualità durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), secondo un piano d'azione pubblicato recentemente dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Il piano mira a creare 1 milione di nuovi posti di lavoro per le persone con disabilità, a migliorare le loro capacità di trovare un lavoro o di avviare un'attività, oltre che a salvaguardare al meglio i loro diritti e interessi.

"Man mano che sempre più persone con disabilità trovano lavoro, spero che l'intera società possa avere più comprensione e rispetto per noi. Naturalmente, lavoreremo ancora più duramente perché la società ci riconosca", ha aggiunto Hu usando la lingua dei segni. (XINHUA)