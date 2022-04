Cina: gruppo di sordi crea fiorente ditta di pulizie (2)

(XINHUA) - HEFEI, 13 APR - Due anni dopo, si è ripreso e ha fondato un'impresa di pulizie chiamata 'Longwei', parola che serve a indicare che anche i sordi possono fare la differenza.

Dopo aver sentito la notizia, molti dei suoi amici ed ex dipendenti sono tornati per unirsi a lui nella sua nuova avventura.

All'inizio è stato tutt'altro che facile. Hanno lottato in particolare con le difficoltà di comunicazione con i clienti durante il lavoro. Erano perfettamente preparati ad affrontare un certo livello di pregiudizi e discriminazione. In diverse occasioni i clienti rifiutavano i loro servizi quando scoprivano che soffrivano di disturbi dell'udito e non erano in grado di parlare.

Con l'assistenza di Shen Mingming, che si occupa del servizio clienti dell'azienda, hanno creato un gruppo WeChat dove clienti e addetti alle pulizie possono comunicare digitando.

"Ho svolto il ruolo della loro voce e delle loro orecchie per comunicare tra i nostri addetti alle pulizie e i clienti tramite WeChat, in caso di problemi", ha detto Shen, che è l'unico dipendente udente nell'impresa di pulizie.

"Scrivo loro quello che devono fare. Non è difficile capirsi", ha dichiarato Guo, cliente di Hefei, che è rimasto impressionato dal servizio professionale degli addetti alle pulizie di Longwei. "Sono stati puntuali e hanno messo i copriscarpe prima di entrare in casa mia".

A poco a poco, il loro servizio di alta qualità ha contribuito a costruire la loro base di clienti e ad aumentare le loro entrate. (SEGUE)