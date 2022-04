Cina: autorità aviazione civile aumenta controlli

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Il settore dell'aviazione civile cinese ha avviato una revisione della sicurezza della durata di due settimane dopo che un aereo passeggeri è precipitato nel sud del Paese a marzo. Lo ha riferito Wu Shijie, funzionario della Civil Aviation Administration of China, ieri.

L'amministrazione ha anche inviato dei gruppi direttivi in varie regioni per effettuare la supervisione della sicurezza nel settore.

Il settore dell'aviazione civile indagherà ulteriormente, nonché rettificherà i rischi e i pericoli nascosti per prevenire incidenti gravi, ha detto Wu, che ha poi aggiunto che l'indagine sta andando avanti secondo le procedure: "faremo del nostro meglio per determinare la causa dell'incidente il più rapidamente possibile e rilasciare le relative informazioni seguendo le leggi e le procedure".

L'aereo della China Eastern Airlines, il volo MU5735, è precipitato in una zona montagnosa nella contea di Tengxian, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, il 21 marzo.

Il settore dell'aviazione civile ha implementato rigorosamente un meccanismo di premio e sospensione dei voli, nonché migliorato la gestione della prevenzione delle epidemie per contenere la diffusione del Covid-19, come ha spiegato Kong Fanwei, funzionario dell'amministrazione.

Alla data dell'8 aprile, 1.555 voli internazionali sono stati sospesi a partire dall'introduzione del meccanismo a giugno 2020, di cui 644 voli quest'anno. (XINHUA)