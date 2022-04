Shanghai: tutti al sicuro negli ospedali temporanei

(XINHUA) - SHANGHAI, 12 APR - Il duro lavoro degli operatori sanitari ha garantito una vita regolare ai pazienti negli ospedali temporanei di tutta Shanghai, una metropoli che è stata recentemente colpita duramente dal Covid-19.

"Faremo del nostro meglio per accompagnarti in questo viaggio, per favore fai altrettanto", ha detto un operatore medico, confortando una donna in attesa di partorire.

La donna era una paziente dell'ospedale temporaneo di Lingang, e le squadre mediche del luogo avevano progettato piani di emergenza ed erano pronte a far nascere il bambino.

Nonostante il loro piano di emergenza, la donna è stata successivamente trasferita in un ospedale designato e ha partorito mezz'ora dopo la mezzanotte di domenica, solo due ore dopo che l'ospedale di emergenza aveva notato un'anomalia nelle sue condizioni.

Al fine di contenere efficacemente la diffusione della pandemia, Shanghai ha costruito oltre 100 ospedali temporanei per le cure del Covid-19, con più di 160.000 letti disponibili, e anche l'impatto dell'epidemia sulla vita delle persone è stato ridotto.

Una zona genitori-figli è stata istituita per i piccoli che risultano positivi ai tamponi, in modo tale da permettere ai genitori di accompagnarli nelle strutture ospedaliere.

"Ero preoccupata di essere separata da mia figlia prima di venire qui", ha rivelato la madre di una bambina dal nome Meng Meng. La madre e la figlia sono state inviate all'ospedale temporaneo nello Shanghai New International Expo Centre il 3 aprile, dove sono insieme nella stessa stanza.

Ci sono più di 300 bambini in questo centro, in cui vi sono aree ad hoc per giochi come il salto della corda e il calcio volano.

I minori non restano mai senza i beni di prima necessità, come latte, pannolini e giocattoli, e hanno persino stampanti per stampare i propri test su carta.

Ai bambini piace scattare foto con i medici da tenere come souvenir. Meng Meng ha creato una serie di brevi video che presentano le strutture dell'ospedale e li ha condivisi online.

La madre ha raccontato: "non mi preoccupo più". (SEGUE)