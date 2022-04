Shanghai: tutti al sicuro negli ospedali temporanei (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 12 APR - In un'altra zona dello Shanghai New International Expo Centre, è talvolta possibile notare il personale medico di Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei nella Cina centrale che è stata colpita duramente dall'epidemia di Covid-19 nel 2020, guidare i pazienti nel ballo della quadriglia.

Questo tipo di danza è un'attività fisica popolare tra le donne di mezza età e in pensione, che eseguono movimenti naturali con un accompagnamento musicale negli spazi aperti delle città.

"Il ballo è ormai popolare negli ospedali temporanei di Wuhan, dal momento che può aiutare le persone con sintomi lievi a rilassarsi e a fare esercizio, ed è utile per la loro guarigione", ha spiegato Li Zhiqiang, vice presidente del Zhongnan Hospital dell'Università di Wuhan, anche a capo della squadra medica dell'ospedale che assiste Shanghai nella sua lotta contro il Covid-19.

Per compensare la carenza di personale sanitario a Shanghai e garantire le operazioni delle strutture ospedaliere temporanee, medici dalle regioni a livello provinciale in tutta la nazione si sono precipitati nella metropoli.

Circa una settimana fa, il parco China Flower Expo nel distretto di Chongming ha aperto un ospedale di emergenza con oltre 2.700 posti letto, e ha ricevuto il suo primo gruppo di casi lievi e portatori asintomatici. I team medici che vi lavorano provengono da strutture ospedaliere di Shanghai e della provincia dell'Anhui.

"Dobbiamo prestare attenzione alle condizioni psicologiche di tutti i pazienti", ha aggiunto Zhu Minghua, operatore sanitario dell'Anhui, in un discorso precedente all'inizio dei lavori.

Zhu e i suoi compagni di squadra sono giunti all'ospedale poche ore prima che fosse aperto e funzionante, e hanno subito iniziato i fitti preparativi.

"Stiamo lavorando ad un ritmo veloce ogni giorno perché c'è molto da fare", ha precisato uno dei compagni di squadra di Zhu.

Dai Juan, un'infermiera di Nanjing, nella provincia dello Jiangsu, ha dichiarato che lei e i suoi colleghi lavorano quattro ore in un turno, e molti di loro non si riposano nemmeno tra un turno e l'altro.

"Siamo qui per una ragione. Finché i pazienti guariranno, saremo soddisfatti", ha concluso Han Dong, chirurgo dell'ospedale Huashan, che è affiliato alla Fudan University.

(XINHUA)