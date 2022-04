Covid: Cina a punto critico della lotta contro virus

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - La Cina manterrà il suo approccio dinamico zero-Covid poiché il Paese si trova in un momento critico nella lotta contro la pandemia, come riferito da un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale oggi.

L'epidemia è ancora in espansione e si sta diffondendo, ha affermato il portavoce Mi Feng in una conferenza stampa, precisando che la Cina continentale ieri ha registrato 1.251 casi confermati trasmessi localmente e 23.295 asintomatici.

Mi ha inoltre sottolineato l'importanza delle misure di risposta rapida, tra cui le campagne di tamponi molecolari, nonché la costruzione di strutture dedicate alla quarantena e al trattamento degli infetti, in modo da bloccare la diffusione del virus nelle comunità il prima possibile.

Il portavoce ha poi chiesto un ulteriore impegno per garantire la fornitura di beni di prima necessità e soddisfare le esigenze della popolazione i termini di farmaci e cure mediche, specificando che è importante attuare anche misure volte ad aumentare il tasso di vaccinati, in particolare tra gli anziani.

Alla data di ieri, oltre 3,3 miliardi di dosi sono state somministrate in Cina continentale, con più di 1,24 miliardi di persone che hanno completato il ciclo, secondo la Commissione Sanitaria Nazionale. (XINHUA)