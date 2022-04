Covid: Cina, 27 casi confermati a Guangzhou

(XINHUA) - CANTON, 12 APR - La metropoli cinese meridionale di Guangzhou, nota anche con il nome di Canton, ha registrato 27 casi confermati di Covid-19 e 11 asintomatici, tutti a trasmissione locale, dalle 14:00 di domenica alle 18:00 di ieri.

Lo ha reso noto nella stessa giornata il governo cittadino durante una conferenza stampa.

Dall'8 aprile, la città ha registrato un totale di 61 infezioni locali nel quadro del recente focolaio, localizzate principalmente nel distretto di Baiyun.

Secondo Chen Bin, vice direttore della commissione sanitaria cittadina, la maggior parte delle nuove infezioni locali sono state rilevate attraverso lo screening tra i gruppi chiave della città e tra le persone nelle aree poste sotto controllo.

Nonostante la recrudescenza del virus, Guangzhou sta facendo il possibile per garantire un'adeguata assistenza medica in tali zone. Chen ha precisato infatti che nelle aree poste sotto controllo del distretto di Baiyun, cinque ospedali e cinque centri sanitari comunitari hanno messo a disposizione dei pazienti 3.622 posti letto.

Guangzhou ha inoltre rafforzato le sue misure di controllo del virus e ha incoraggiato i suoi residenti a non lasciare la città se non necessario. Da ieri, coloro che lasciano la città devono esibire un certificato che attesta l'esito negativo a un tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. (XINHUA)