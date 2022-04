Covid: a Shanghai l'impegno anche degli stranieri

(XINHUA) - SHANGHAI, 12 APR - Nonostante la normalità abbia subito una battuta d'arresto a Shanghai a causa della temporanea chiusura della gestione a seguito di un aumento dei casi di Covid-19, Peter Corne ritiene che la sua vita rimanga stabile, senza grandi sconvolgimenti.

"Il governo ci fornisce le verdure e lo trovo salutare: infatti, posso cucinare ortaggi freschi. Inoltre, facciamo degli ordini di gruppo per altri prodotti", ha spiegato Corne, un arbitro del Shanghai International Arbitration Center.

Corne, che ha la doppia cittadinanza australiana e britannica, vive nel distretto di Pudong della città. Anche se nessuna infezione è stata segnalata nella sua comunità, i residenti devono sottoporsi a tamponi molecolari ogni giorno come parte delle rigide disposizioni anti-epidemiche: "capisco perfettamente tutte le misure che la città ha adottato per riportare la situazione sotto controllo e appoggio a pieno lo sforzo del governo cinese nel cercare di debellare il Covid-19", ha aggiunto Corne.

Esprimendo la propria meraviglia per l'allestimento in pochi giorni dei centri di quarantena e per il sostegno giunto da altre province, Corne ha aggiunto di essere rimasto profondamente colpito dalla convergenza di sforzi: "in un Paese con una tale complessità e diversità, è davvero incredibile che le persone siano in grado di coordinarsi in modo da intervenire così rapidamente". (SEGUE)