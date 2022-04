Cina:linee guida logistica e trasporto catena freddo

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - Le autorità cinesi hanno rilasciato delle linee guida per accelerare la logistica e il trasporto della catena del freddo, impegnandosi a migliorare la rete di infrastrutture e a promuovere l'aggiornamento delle attrezzature tecnologiche.

La Cina ottimizzerà il layout delle strutture della catena del freddo nei porti hub e migliorerà la rete delle infrastrutture di trasporto per la produzione e la vendita di beni, secondo le linee guida rilasciate congiuntamente da diverse agenzie governative, tra cui il ministero dei Trasporti.

Verranno inoltre compiuti ulteriori sforzi per promuovere lo sviluppo di strumenti di trasporto e far progredire l'applicazione di strutture e attrezzature intelligenti per il controllo della temperatura.

Nel documento vengono enunciate poi le misure per lo sviluppo delle imprese di trasporto della catena del freddo e per il miglioramento delle capacità di servizio della logistica transfrontaliera.

Le linee guida mirano a garantire la sicurezza della circolazione degli alimenti, a ridurre gli sprechi, a promuovere gli aggiornamenti del consumo e a favorire nuovi punti di crescita. (XINHUA)