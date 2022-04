Cina: sottoscritti progetti miliardari ad Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 12 APR - Sono stati sottoscritti ieri presso il porto di libero scambio di Hainan 36 progetti con un investimento totale di 13 miliardi di yuan (circa 2 miliardi di dollari). Lo hanno reso noto le autorità locali.

Questi ultimi interessano campi come quello della logistica moderna, della biomedicina, della produzione di fascia alta, dell'economia digitale, del commercio offshore, dell'aviazione commerciale, della finanza moderna e dell'agricoltura high-tech.

La cerimonia di sottoscrizione si è svolta ad Haikou, capoluogo della provincia insulare.

Tra i progetti in questione, 21 riguardano l'industria biomedica, la quale rappresenta anche uno dei principali motori industriali della città. Infatti, a fine 2021 il settore della biomedicina nel capoluogo aveva un valore di 37,6 miliardi di yuan.

Haikou si sta trasformando in un centro dimostrativo per quanto riguarda l'innovazione istituzionale integrata per il settore della biomedicina nel porto di libero scambio.

Si prevede che l'industria biomedica cittadina raggiunga ricavi operativi per 100 miliardi di yuan entro il 2025 e, secondo il vice sindaco Liu Liwu, tale cifra raddoppierà entro il 2030. (XINHUA)