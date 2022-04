Cina promuove vaccinazione anti Covid tra anziani

(XINHUA) - GUANGZHOU, 12 APR - Di fronte alla dilagante diffusione della variante Omicron e alle sue minacce per la salute degli anziani, i governi a tutti i livelli in Cina stanno adottando varie misure volte ad accelerare le vaccinazioni tra gli abitanti di questa categoria vulnerabile.

Tali misure incontreranno diverse sfide al fine di raggiungere un alto tasso generale di vaccinazione e una copertura immunitaria tra le persone ultrasessantenni, una delle priorità negli sforzi della nazione per combattere il Covid-19, ed includono tentativi di dissipare i possibili interrogativi degli anziani in merito alla vaccinazione, aumentare la consapevolezza di questo gruppo sull'efficacia delle inoculazioni e supportare le persone con mobilità limitata nel ricevere il vaccino.

AGGIUSTARE GLI ANELLI DEBOLI Oltre 1,24 miliardi di persone in tutta la Cina continentale hanno concluso il proprio ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 alla data del 5 aprile, ovvero più del 90% della popolazione, stando a quanto reso noto dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

Tuttavia, il tasso di vaccinazione tra gli anziani è inferiore a quello medio delle altre fasce di età. Nella provincia meridionale del Guangdong, per esempio, è appena superiore al 70%. (SEGUE)