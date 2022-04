Cina promuove vaccinazione anti Covid tra anziani (4)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 12 APR - MIGLIORARE IL TASSO DI VACCINAZIONE Tang Wanling, 66 anni, viaggia con suo marito da quando è andata in pensione da una fabbrica statale a Guangzhou e, dal momento che l'epidemia ha interrotto i suoi programmi di viaggio, ha deciso di partecipare al lavoro di volontariato della comunità. Tang ha ricevuto la terza iniezione la scorsa settimana.

"Poiché il sito di vaccinazione si trova nella comunità, dobbiamo solo prendere l'ascensore o una rampa di scale per ricevere una valutazione e una dose, un fattore estremamente comodo per noi anziani", ha affermato Tang.

Dalla fine di marzo, la comunità Xingang di Guangzhou sta portando avanti una campagna volta a velocizzare le vaccinazioni tra gli anziani e in nove giorni sono stati 1.200 quelli ad aver ricevuto la prima dose.

"Abbiamo scoperto che un sito di vaccinazione comodo è un fattore chiave per far vaccinare gli anziani. Pertanto, abbiamo preso svariate misure al fine di rendere il tutto più agevole", ha spiegato Yang Zhihua, un funzionario della comunità di Xingang.

Il quartiere ha fornito esami fisici gratuiti, servizi di trasporto e regali con l'obiettivo di incoraggiare gli anziani a farsi vaccinare, ha condiviso Luo Sui, un funzionario del Partito a Xingang.

Altri metodi innovativi sono stati adottati in tutta la Cina per migliorare il tasso di vaccinazione. Nel distretto Haidian di Pechino, i volontari aiutano gli anziani nell'intero processo di vaccinazione, mentre nella provincia del Zhejiang, furgoni che fungono da siti di vaccinazione mobili si spostano verso villaggi remoti per offrire inoculazioni agli abitanti di questa categoria.

"Alcune province sono state innovative in termini di fornitura di servizi di vaccinazione per gli anziani", ha concluso Lei Zhenglong, un funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, aggiungendo: "il nostro obiettivo finale è quello di far vaccinare in tempo tutte le persone idonee".

