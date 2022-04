Cina promuove vaccinazione anti Covid tra anziani (3)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 12 APR - DISSIPARE LE PREOCCUPAZIONI "Alcuni anziani, specialmente quelli in età avanzata, solitamente si preoccupano delle possibili conseguenze indesiderate delle inoculazioni, a causa della propria età, delle condizioni di debolezza o delle malattie preesistenti", ha rivelato Sun Limei, direttore dell'istituto di immunologia del Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention.

Yu Deyou, un 89enne che abita da solo nella metropoli meridionale cinese di Guangzhou, credeva che il rischio di infezione fosse ridotto dal momento che raramente si recava fuori dalla propria abitazione.

Nonostante fosse ben informato sui vantaggi della vaccinazione, Yu non poteva fare a meno di preoccuparsi delle possibili reazioni avverse, poiché soffriva di ipertensione, artrite e gotta.

Il centro di servizi sanitari della comunità ha così fatto una valutazione medica per lui e gli ha comunicato di essere idoneo alla vaccinazione. Rassicurato, Yu ha fatto il vaccino.

"Vaccinarsi non solo giova a noi anziani, ma porta anche sicurezza alle nostre famiglie", ha dichiarato l'uomo.

Per dissipare le preoccupazioni degli anziani come Yu, le autorità sanitarie provinciali inviano medici nelle loro case al fine di effettuare valutazioni di idoneità e supportarli con gli appuntamenti, e grazie alle rassicurazioni degli esperti, molti abitanti di questa categoria si stanno vaccinando con maggiore fiducia. (SEGUE)