Cina promuove vaccinazione anti Covid tra anziani (2)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 12 APR - La recente recrudescenza del Covid-19 nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong evidenzia i rischi a cui sono esposti gli anziani quando si verifica un serio focolaio.

Nella quinta ondata dell'epidemia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, circa il 95% dei decessi si è verificato tra abitanti di 60 anni o più, oltre il 70% dei quali non erano vaccinati. Coloro che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino rappresentano rispettivamente il 15%, l'11% e l'1%, stando ai dati diffusi dal dipartimento sanitario governativo della Regione.

"Anche se Omicron è meno virulenta rispetto alle mutazioni precedenti, è ancora più pericolosa dell'influenza comune, soprattutto per le persone anziane che non sono state completamente vaccinate", ha spiegato Wang Guiqiang, direttore del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale primario dell'Università di Pechino, aggiungendo: "le cifre del virus a Hong Kong indicano una stretta correlazione tra la vaccinazione e i tassi di mortalità". (SEGUE)