Cina: più supporto finanziario a settore logistico

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - Il regolatore bancario e assicurativo cinese ha invitato le istituzioni finanziarie a prendere misure mirate ed efficaci volte a coadiuvare il settore della logistica dei trasporti nel superamento delle difficoltà.

La China Banking and Insurance Regulatory Commission infatti ha spiegato che un maggior numero di fondi dovrebbe essere incanalato verso il settore, aggiungendo che prestiti più inclusivi dovrebbero andare alle piccole e micro imprese nonché alle imprese individuali nel settore dei trasporti.

Secondo l'organo di regolamentazione, le istituzioni bancarie dovrebbero promulgare disposizioni ragionevoli per l'estensione o il rinnovo dei prestiti, a seconda di come appropriato, nei casi in cui i conducenti dei mezzi pesanti dovessero trovarsi in difficoltà nel rimborsare i prestiti relativi ai propri veicoli per via dell'epidemia di Covid-19.

La Commissione ha precisato che le istituzioni dovrebbero anche abbassare i tassi di interesse sui prestiti e ridurre le spese in modo appropriato sulla base delle loro condizioni operative e della capacità di rimborso dei clienti.

Anche le compagnie assicurative sono state incoraggiate a sviluppare prodotti previdenziali per gli incidenti, incentrati sulle esigenze di professioni speciali, come quelle di camionisti e corrieri. (XINHUA)