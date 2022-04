Cina: meno incendi boschivi nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - Lo scorso anno un minor numero di incendi boschivi ha colpito la Cina, come reso noto oggi dal ministero per la Gestione delle Emergenze.

Peng Xiaoguo, funzionario ministeriale, ha precisato che nel 2021 sono stati infatti 616 gli incendi boschivi verificatisi in totale nel Paese e che non sono stati rilevati eventi di ampia portata.

Secondo quest'ultimo si tratta della prima volta in cui la cifra scende al di sotto di quota 1.000 dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese avvenuta nel 1949, e vi sono state diminuzioni anche nella superficie forestale totale colpita e nel numero di vittime.

Nel primo trimestre del 2022, la Cina ha segnalato 103 incendi di foreste e nove di praterie, cifre che secondo il Ministero risultano inferiori rispetto a quanto rilevato di consueto. (XINHUA)