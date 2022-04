Cina intensifica risposta al Covid-19 nelle scuole

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - I dipartimenti cinesi del settore sanitario e dell'istruzione hanno aggiornato le misure di prevenzione e controllo del Covid-19 nelle scuole al fine di gestire l'ultima recrudescenza epidemica.

Le università, gli asili e le scuole medie ed elementari sono tenute a rafforzare il monitoraggio quotidiano della salute degli studenti e dei docenti. Stando alle più recenti linee guida per la risposta al Covid-19 rilasciate oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale e dal ministero dell'Istruzione, tali istituti devono inoltre raccogliere report relativi alla temperatura corporea e mantenersi informati sui soggetti in malattia.

Gli enti scolastici dovrebbero inoltre svolgere regolarmente test molecolari a studenti, docenti e personale.

Le scuole dovrebbero avere piani di risposta di emergenza per i casi positivi di Covid-19 in modo tale da consentire un più tempestivo spostamento dei pazienti infetti, l'identificazione delle categorie a rischio e la loro messa in quarantena, oltre che una disinfezione dei locali.

Gli studenti di età superiore ai 3 anni sono incoraggiati a vaccinarsi contro il Covid-19, e quelli di età superiore ai 18 a ricevere le dosi di richiamo. (XINHUA)