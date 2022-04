Cina: Daqing Oilfield, 10 mln t petrolio in I° trim.

(XINHUA) - HARBIN, 12 APR - La produzione di petrolio e gas di Daqing Oilfield Co., Ltd. si è attestata a 10,61 milioni di tonnellate di petrolio equivalente nel primo trimestre del 2022, come ha riferito oggi la società.

Daqing Oilfield, situata nella provincia dell'Heilongjiang, in Cina nord-orientale, è una delle più grandi basi di produzione di tale risorsa del Paese. L'anno scorso, la produzione di petrolio e gas dell'azienda ha raggiunto quota 43,22 milioni di tonnellate di petrolio equivalente.

Nonostante le crescenti difficoltà di utilizzo della risorsa, la società punta a produrre più di 40 milioni di tonnellate di petrolio quest'anno per garantire la sicurezza energetica della Cina.

Scoperto nel 1959, il giacimento ha dato un contributo significativo al sistema moderno dell'industria petrolifera cinese. (XINHUA)