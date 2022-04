Cina: 'approccio zero-Covid è la scelta migliore'

(XINHUA) - PECHINO, 12 APR - L'approccio dinamico zero-Covid è la scelta migliore per la Cina al fine di contenere la diffusione del virus, in base all'esperienza sul controllo epidemico del Paese.

È quanto dichiarato oggi da Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, che ha reso le proprie osservazioni nel corso di una conferenza stampa in risposta a una domanda relativa a se la Cina consentirà una diffusione del Covid-19 a basso livello.

L'approccio dinamico zero-Covid mira a garantire la salute e la sicurezza del popolo, contenendo le recrudescenze epidemiche tramite azioni tempestive, ha specificato il noto esperto del settore sanitario, aggiungendo che l'approccio si è dimostrato efficace nel periodo degli ultimi due anni e più.

Wu ha inoltre notato che il cosiddetto approccio 'disteso', che si basa solamente sulla vaccinazione invece che sulle altre misure di prevenzione, in alcuni Stati ha portato a una crescita significativa delle infezioni e dei decessi. (XINHUA)