Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Da marzo la Cina ha rilevato oltre 270.000 nuovi casi di Covid-19 e infezioni asintomatiche a trasmissione locale, con il suo centro economico Shanghai che sta combattendo il focolaio peggiore, con più di 20.000 contagi al giorno.

Di fronte a una situazione così grave dall'inizio della pandemia, la Cina ha tenuto fede alla propria politica dinamica zero-Covid per contenere il virus, per migliorare il benessere della popolazione e promuovere la crescita a lungo termine.

LA POLITICA DINAMICA ZERO-COVID RESTA LA SCELTA MIGLIORE Dalla ricomparsa dei casi di Covid-19, attribuibili alla variante Omicron altamente trasmissibile, molti Paesi intendono allentare le restrizioni antiepidemiche o lo hanno già fatto, definendo il virus alla stregua di una 'grande influenza'.

Tuttavia, i dati hanno dimostrato che il Covid-19 ha causato più decessi tra gli anziani rispetto all'influenza a livello globale.

Il tasso di mortalità per le persone di questa categoria causato dal nuovo Coronavirus è decine di volte più alto di quello della comune influenza e arriva a un valore quasi 100 volte superiore per chi ha più di 80 anni, come ha dichiarato uno dei principali epidemiologi cinesi, Liang Wannian, in un'intervista. (SEGUE)