Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Da marzo la Cina ha rilevato oltre 270.000 nuovi casi di Covid-19 e infezioni asintomatiche a trasmissione locale, con il suo centro economico Shanghai che sta combattendo il focolaio peggiore, con più di 20.000 contagi al giorno.

Di fronte a una situazione così grave dall'inizio della pandemia, la Cina ha tenuto fede alla propria politica dinamica zero-Covid per contenere il virus, per migliorare il benessere della popolazione e promuovere la crescita a lungo termine.

LA POLITICA DINAMICA ZERO-COVID RESTA LA SCELTA MIGLIORE Dalla ricomparsa dei casi di Covid-19, attribuibili alla variante Omicron altamente trasmissibile, molti Paesi intendono allentare le restrizioni antiepidemiche o lo hanno già fatto, definendo il virus alla stregua di una 'grande influenza'.

Tuttavia, i dati hanno dimostrato che il Covid-19 ha causato più decessi tra gli anziani rispetto all'influenza a livello globale.

Il tasso di mortalità per le persone di questa categoria causato dal nuovo Coronavirus è decine di volte più alto di quello della comune influenza e arriva a un valore quasi 100 volte superiore per chi ha più di 80 anni, come ha dichiarato uno dei principali epidemiologi cinesi, Liang Wannian, in un'intervista.

Più di 50 milioni dei 267 milioni di cinesi dai 60 anni in su non hanno ancora completato il ciclo vaccinale contro il virus.

Una volta infettati, gli anziani - il gruppo particolarmente vulnerabile al Covid-19 - vedranno tassi più alti di casi gravi e di decessi rispetto ad altre categorie, secondo Zheng Zhongwei del gruppo di lavoro per la ricerca e lo sviluppo del vaccino, che fa parte della task force inter-agenzia del Consiglio di Stato.

Se la Cina rinunciasse alla prevenzione delle epidemie e si affidasse interamente al trattamento dei sintomi, il sistema medico correrebbe il rischio di essere sopraffatto, ha commentato Ma Xiaowei, direttore della Commissione Sanitaria Nazionale.

"La politica dinamica zero-Covid ha dimostrato di essere la strategia più efficace dopo cicli di dure battaglie con varianti altamente contagiose", ha affermato Ma, aggiungendo che l'approccio della Cina al contenimento delle epidemie non è basato su una singola misura specifica, ma su un processo decisionale che affonda le proprie radici nella scienza e su un coordinamento altamente efficiente.

COSTI E BENEFICI IN UN CONTESTO PIÙ AMPIO Sul fronte economico, l'attuazione di una politica dinamica zero-Covid per far fronte ai cluster di infezioni locali ha creato condizioni favorevoli per lo sviluppo della Cina e ha facilitato la sua rapida ripresa economica dalla pandemia.

Nel 2020, la Cina è stata tra i primi Paesi a mettere sotto controllo il virus e a riprendere un trend economico positivo.

Nel 2021, la nazione asiatica ha registrato un aumento del PIL dell'8,1%, guidando le principali economie in termini di crescita economica.

Shanghai è stata la città più colpita nell'attuale ricomparsa del Covid-19 in Cina. Gli affari e la vita delle persone nella metropoli con una popolazione di 25 milioni di abitanti sono stati colpiti da misure che prevedono una gestione chiusa temporanea.

Tuttavia, analizzando la situazione con una visione d'insieme, impedire che l'epidemia si diffonda in altre regioni significa che il lavoro e la produzione nel resto del Paese possono continuare normalmente con un ambiente economico e sociale stabile.

"Se non rispetteremo fermamente la politica dinamica zero-Covid, la Cina potrebbe perdere l'occasione migliore per arginare la ricomparsa dei casi, potenzialmente portando a costi più elevati e conseguenze insostenibili", ha spiegato Liang, che ha anche il ruolo di capo del gruppo di esperti per la risposta al Covid-19 della Commissione Sanitaria Nazionale. La Cina ha sempre messo la salute e la vita delle persone al primo posto nella lotta contro il virus ed è lo standard principale nell'accesso agli sforzi per il controllo dell'epidemia.

Il Paese asiatico non ha risparmiato alcuno sforzo per aumentare la propria capacità di trattare le infezioni da coronavirus. Due giorni fa un enorme centro di cura temporaneo, convertito dal National Exhibition and Convention Center (Shanghai), è stato messo in uso con circa 50.000 letti.

COME VIENE ASSICURATO IL SOSTENTAMENTO DELLA GENTE La Cina cerca di ottenere i migliori risultati possibili nel contenimento delle epidemie con la minor spesa e il minor impatto sullo sviluppo economico e sociale.

Alcuni residenti di Shanghai ora affrontano difficoltà nell'acquisto di beni di prima necessità e nella ricerca di servizi medici, tra le altre sfide. Per affrontare questi problemi, verranno compiuti altri sforzi nel tentativo di salvaguardare i mezzi di sussistenza delle persone.

"Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la stabilità dei trasporti, delle scorte di merci e delle catene di approvvigionamento", ha garantito Liu Min, vicedirettore della commissione municipale del commercio, aggiungendo che i supermercati e i giganti dell'e-commerce hanno unito le forze per aiutare Shanghai a garantire la consegna quotidiana delle forniture.

Sul principale campo di battaglia contro il virus, è stata offerta anche un'assistenza specifica ai residenti anziani, compresa l'apertura di un canale verde che permetta loro di accedere alle medicine, mentre sono in atto anche misure per soddisfare il bisogno di cure mediche della popolazione.

