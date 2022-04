Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore (5)

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - COME VIENE ASSICURATO IL SOSTENTAMENTO DELLA GENTE La Cina cerca di ottenere i migliori risultati possibili nel contenimento delle epidemie con la minor spesa e il minor impatto sullo sviluppo economico e sociale.

Alcuni residenti di Shanghai ora affrontano difficoltà nell'acquisto di beni di prima necessità e nella ricerca di servizi medici, tra le altre sfide. Per affrontare questi problemi, verranno compiuti altri sforzi nel tentativo di salvaguardare i mezzi di sussistenza delle persone.

"Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la stabilità dei trasporti, delle scorte di merci e delle catene di approvvigionamento", ha garantito Liu Min, vicedirettore della commissione municipale del commercio, aggiungendo che i supermercati e i giganti dell'e-commerce hanno unito le forze per aiutare Shanghai a garantire la consegna quotidiana delle forniture.

Sul principale campo di battaglia contro il virus, è stata offerta anche un'assistenza specifica ai residenti anziani, compresa l'apertura di un canale verde che permetta loro di accedere alle medicine, mentre sono in atto anche misure per soddisfare il bisogno di cure mediche della popolazione.

