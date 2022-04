Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore (4)

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Tuttavia, analizzando la situazione con una visione d'insieme, impedire che l'epidemia si diffonda in altre regioni significa che il lavoro e la produzione nel resto del Paese possono continuare normalmente con un ambiente economico e sociale stabile.

"Se non rispetteremo fermamente la politica dinamica zero-Covid, la Cina potrebbe perdere l'occasione migliore per arginare la ricomparsa dei casi, potenzialmente portando a costi più elevati e conseguenze insostenibili", ha spiegato Liang, che ha anche il ruolo di capo del gruppo di esperti per la risposta al Covid-19 della Commissione Sanitaria Nazionale. La Cina ha sempre messo la salute e la vita delle persone al primo posto nella lotta contro il virus ed è lo standard principale nell'accesso agli sforzi per il controllo dell'epidemia.

Il Paese asiatico non ha risparmiato alcuno sforzo per aumentare la propria capacità di trattare le infezioni da coronavirus. Due giorni fa un enorme centro di cura temporaneo, convertito dal National Exhibition and Convention Center (Shanghai), è stato messo in uso con circa 50.000 letti. (SEGUE)