Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore (3)

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - COSTI E BENEFICI IN UN CONTESTO PIÙ AMPIO Sul fronte economico, l'attuazione di una politica dinamica zero-Covid per far fronte ai cluster di infezioni locali ha creato condizioni favorevoli per lo sviluppo della Cina e ha facilitato la sua rapida ripresa economica dalla pandemia.

Nel 2020, la Cina è stata tra i primi Paesi a mettere sotto controllo il virus e a riprendere un trend economico positivo.

Nel 2021, la nazione asiatica ha registrato un aumento del PIL dell'8,1%, guidando le principali economie in termini di crescita economica.

Shanghai è stata la città più colpita nell'attuale ricomparsa del Covid-19 in Cina. Gli affari e la vita delle persone nella metropoli con una popolazione di 25 milioni di abitanti sono stati colpiti da misure che prevedono una gestione chiusa temporanea. (SEGUE)