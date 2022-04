Shanghai:politica dinamica 0-Covid è scelta migliore (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Più di 50 milioni dei 267 milioni di cinesi dai 60 anni in su non hanno ancora completato il ciclo vaccinale contro il virus.

Una volta infettati, gli anziani - il gruppo particolarmente vulnerabile al Covid-19 - vedranno tassi più alti di casi gravi e di decessi rispetto ad altre categorie, secondo Zheng Zhongwei del gruppo di lavoro per la ricerca e lo sviluppo del vaccino, che fa parte della task force inter-agenzia del Consiglio di Stato.

Se la Cina rinunciasse alla prevenzione delle epidemie e si affidasse interamente al trattamento dei sintomi, il sistema medico correrebbe il rischio di essere sopraffatto, ha commentato Ma Xiaowei, direttore della Commissione Sanitaria Nazionale.

"La politica dinamica zero-Covid ha dimostrato di essere la strategia più efficace dopo cicli di dure battaglie con varianti altamente contagiose", ha affermato Ma, aggiungendo che l'approccio della Cina al contenimento delle epidemie non è basato su una singola misura specifica, ma su un processo decisionale che affonda le proprie radici nella scienza e su un coordinamento altamente efficiente. (SEGUE)