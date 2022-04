Covid: Shanghai, l'e-commerce in aiuto dei cittadini

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 APR - Un numero crescente di colossi dell'e-commerce e di piattaforme di consegna di cibo a domicilio si sono uniti alla lotta contro la recrudescenza della variante Omicron a Shanghai al fine di assicurare la fornitura di beni di prima necessità nella megalopoli.

Ieri le autorità locali hanno confermato che giganti dell'e-commerce come JD.com, le piattaforme online di consegna di cibo a domicilio Meituan ed Eleme, e le società di servizi di corrieri hanno collaborato con la città con l'obiettivo di provvedere alle necessità quotidiane per i residenti.

Con una popolazione di 25 milioni di persone, Shanghai è attualmente diventata un campo di battaglia primario contro il virus; nella giornata di sabato ha riportato oltre 20.000 nuove infezioni interne. Il centro sta utilizzando una strategia di gestione a circuito chiuso in via temporanea, con round di test molecolari in tutta la città.

"Non ho chiuso occhio per giorni", ha rivelato Cai Xiaobing, direttore di una filiale di Yto Express, un'importante azienda di consegne espresse in Cina. Cai è diventato un volontario per la comunità a partire dal 4 aprile, fornendo cibo ai residenti del circondario nel proprio quartiere.

La moglie di Cai programma acquisti di gruppo online ogni mattina, e Cai contatta i venditori e coordina gli autisti della società per distribuire i beni agli abitanti porta a porta.

Cai ha spiegato che deve gestire merci per diverse migliaia di residenti ogni giorno.

"Ho persino guidato fino a una comunità per consegnare 150 kg di riso intorno alle 2 del mattino. E proprio adesso, 500 sacchi di farina sono andati sold out in soli due minuti", ha raccontato Cai, aggiungendo che una squadra di volontari composta da fattorini è passata da 6 a 40 membri, che devono lavorare più di 10 ore al giorno.

Wang Wenbo, vice presidente di JD, ha sottolineato che la società per cui lavora si sta procurando beni da tutta la nazione al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini di Shanghai e il primo lotto di merci, che include latte artificiale, pannolini, medicinali, materiali per la prevenzione delle epidemie e carne di montone, è arrivato.

L'azienda ha inviato oltre 2.000 lavoratori per le operazioni anti-epidemiche, tra cui personale per le consegne, con lo scopo di fornire servizi a Shanghai. È prevista la presenza di un maggior numero di lavoratori nella megalopoli, ha notato Wang, aggiungendo che nelle aree chiuse di Shanghai saranno i veicoli di consegna intelligenti senza equipaggio ad effettuare consegne senza alcun contatto.

La piattaforma online di consegna di cibo a domicilio Eleme, la catena di superstore RT-Mart e Cainiao Network, il braccio logistico di Alibaba, hanno inoltre comunicato che si stanno organizzando per permettere a un maggior numero di dipendenti locali di tornare al lavoro. (XINHUA)