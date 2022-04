Covid: 1.164 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.164 nuove infezioni confermate di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Dei casi locali confermati, 914 sono emersi a Shanghai, 187 nello Jilin e 19 nel Guangdong. Il resto dei contagi è stato segnalato in 12 suddivisioni a livello provinciale.

Inoltre, la commissione ha precisato che i contagi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 20 e non vi sono stati né nuovi casi sospetti né ulteriori decessi.

La giornata di ieri ha visto la segnalazione di 26.411 nuovi asintomatici, di cui 26.345 a trasmissione locale e 66 importati.

Tra gli asintomatici, 25.173 casi sono stati segnalati a Shanghai e 797 nello Jilin. (XINHUA)