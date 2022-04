Cina:razzo per missione Tianzhou-4 al sito di lancio

(XINHUA) - WENCHANG, 11 APR - Il razzo cinese Long March-7 Y5, che lancerà la nuova navicella cargo per la stazione spaziale del Paese asiatico, è arrivato oggi al sito di lancio nella provincia insulare meridionale di Hainan.

Il vettore, insieme al cargo Tianzhou-4 che è già stato trasportato al Wenchang Spacecraft Launch Site, sarà assemblato e testato in loco, come ha annunciato la China Manned Space Agency.

Le strutture del sito di lancio sono in buone condizioni e i preparativi per tutti i sistemi coinvolti nella missione stanno procedendo senza problemi, ha confermato l'agenzia. (XINHUA)