Cina:piano per assistenza sanitaria donne e bambini

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - La Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha reso noto un piano di attuazione per raggiungere entro il 2030 una serie di obiettivi di rilievo nell'aumentare l'assistenza sanitaria rivolta a donne e bambini.

Secondo il piano infatti, entro tale annualità il numero medio di pediatri che esercitano la professione e i posti letto nelle istituzioni mediche sarà portato rispettivamente a 1,12 e 3,17 per ogni 1.000 bambini.

Per il 2030 inoltre, si prevede che la percentuale di donne idonee a ricevere lo screening per il tumore della cervice supererà il 70%, mentre il tasso di trasmissione madre-figlio dell'Hiv/Aids sarà ridotto a meno del 2%.

Per raggiungere tali obiettivi, il piano fa appello a sforzi coordinati e incentrati sulle persone, al fine di integrare la prevenzione con il trattamento medico e sfruttare sia la medicina tradizionale cinese che quella occidentale.

Il piano delinea anche traguardi che includono l'abbassamento dei tassi di mortalità materna e infantile, l'espansione della copertura per gli esami medici pre-matrimoniali e prenatali nonché l'aumento delle campagne di vaccinazione per i bambini volte a rinforzarne l'immunità. (XINHUA)