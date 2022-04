Cina: tutti gli sforzi possibili per trasporto merci

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - La Cina ha sollecitato tutti gli sforzi possibili per assicurare il trasporto regolare dei materiali medici e di prevenzione delle epidemie, dei beni di prima necessità, delle merci della riserva del governo, delle consegne postali ed espresse.

Alle autorità locali è vietato bloccare o chiudere superstrade, strade ordinarie, corsi d'acqua o chiuse per navi senza autorizzazione, secondo una circolare emessa dalla task force inter-agenzia per la risposta al Covid-19 del Consiglio di Stato.

Nel documento si osserva che le aree di servizio delle superstrade, i porti, i bacini, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti non devono essere chiusi senza autorizzazione.

Il testo specifica anche che la circolazione dei mezzi per il trasporto di merci e dei relativi passeggeri non deve essere limitata arbitrariamente.

Il documento ha sollecitato l'istituzione di stazioni di trasferimento di materiale nelle aree duramente colpite per garantire il transito dei rifornimenti di emergenza.

Ai veicoli che trasportano forniture importanti dovrebbero essere rilasciati permessi di circolazione riconosciuti in tutto il Paese, si legge nella circolare, che invita a intraprendere misure efficaci per garantire le operazioni dei mezzi postali e adibiti alle consegne espresse.

Infine, nel testo si richiede che ai camionisti e ai membri dell'equipaggio delle navi vengano offerti test molecolari gratuiti e che dovrebbero essere garantiti a queste categorie anche i servizi di prima necessità, qualora restino bloccati a causa dell'epidemia. (XINHUA)