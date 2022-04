Cina: scoperte tombe dinastia Tang nello Shanxi

(XINHUA) - TAIYUAN, 11 APR - Tre tombe risalenti alla dinastia Tang (618-907) sono state rinvenute di recente nella provincia cinese dello Shanxi, secondo quanto reso noto dall'istituto provinciale di archeologia.

Gli archeologi hanno rivelato che le tombe sono situate a circa 2 km a ovest del villaggio di Houzhai, nella città di Shuozhou, e si trovano in un'area chiave che, nei tempi antichi, costituiva un punto di mescolanza tra le culture agricole e quelle nomadi.

In base alle forme, alle caratteristiche e agli stili delle tombe, gli archeologi hanno ipotizzato che due dei tre proprietari fossero marito e moglie. Tra i reperti riportati alla luce vi sono ceramiche, oggetti in lacca, oggetti in ferro, utensili in pietra, monete di rame, ornamenti in argento, pettini in osso e caratteristici vasi a forma di torre.

"I vasi a forma di torre non sono mai stati individuati nelle tombe precedenti alla dinastia Tang", ha detto Gao Zhenhua, un funzionario dell'istituto, aggiungendo che si trattava all'epoca di un nuovo tipo di oggetto che ha avuto origine proprio durante questa dinastia in seguito all'influenza delle consuetudini funerarie tradizionali e all'avvento del buddismo. L'esperto ha precisato inoltre che "si credeva che aiutassero il defunto a mangiare e bere negli inferi".

Quest'ultimo ha infine notato che, considerando l'epoca, la portata, l'ambiente geografico e il numero di oggetti funerari presenti nelle tombe, si può dedurre che i tre proprietari erano persone comuni. (XINHUA)