Cina: indice prezzi produzione +8,3% a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - L'indice dei prezzi alla produzione della Cina, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è salito dell'8,3% su base annua nel mese di marzo, come indicato oggi dai dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

La cifra appare moderata rispetto all'aumento dell'8,8% su base annua registrato a febbraio di quest'anno. Su base mensile invece, l'indice di prezzi alla produzione cinese ha guadagnato a marzo l'1,1%, a confronto con l'incremento dello 0,5% di febbraio.

Secondo Dong Lijuan, esperto statistico dell'Nbs, hanno condotto all'aumento mensile di tale indice per il mese di marzo fattori che includono gli aumenti dei prezzi delle materie prime sfuse sul mercato internazionale.

I dati odierni hanno mostrato inoltre che l'indice dei prezzi al consumo della Cina, fra i principali indicatori dell'inflazione, è aumentato il mese scorso dell'1,5% su base annua. (XINHUA)