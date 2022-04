Cina: indice prezzi al consumo +1,5% a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - L'indice dei prezzi al consumo cinese, fra i principali indicatori dell'inflazione, è aumentato a marzo dell'1,5% su base annua, come indicato oggi dai dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

La cifra risulta superiore alla crescita dello 0,9% su base annua registrata a febbraio.

L'esperto statistico dell'Nbs, Dong Lijuan, ha spiegato che l'analisi dettagliata dei dati ha mostrato che i prezzi degli alimenti hanno osservato una contrazione all'1,5% su base annua, trascinando verso il basso tale indice per 0,28 punti percentuali.

In particolare, il prezzo delle carni suine, un alimento base in Cina, è calato del 41,4% su base annua, rispetto al declino del 42,5% registrato un mese fa. Tuttavia i dati mostrano che il mese scorso, il prezzo delle verdure fresche, che era sceso a febbraio dello 0,1%, ha osservato un incremento del 17,2%.

Secondo Dong, i prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati del 2,2% rispetto a un anno prima, contribuendo per circa 1,77 punti percentuali alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo.

L'indice dei prezzi al consumo di base, che esclude i prezzi relativi ad alimenti ed energia, ha guadagnato l'1,1% su base annua, restando invariato rispetto a un mese fa.

I dati odierni hanno mostrato inoltre che l'indice dei prezzi alla produzione del Paese, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è salito a marzo dell'8,3% su base annua.

