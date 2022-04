Cina: calo vendite autovetture al dettaglio a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Le vendite al dettaglio di autovetture in Cina per il mese di marzo hanno osservato una diminuzione del 10,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come evidenziano i dati della China Passenger Car Association.

Stando a questi ultimi, i veicoli passeggeri venduti il mese scorso ammontano a quasi 1,58 milioni con un aumento su base mensile del 25,6%.

Secondo l'associazione, nei primi tre mesi di quest'anno, le vendite al dettaglio di autovetture si sono attestate a 4,92 milioni di unità, in leggero calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

A marzo sono state vendute circa 230.000 auto di lusso, con un calo del 14% su base annua e un aumento del 43% rispetto al mese precedente.

L'associazione ha notato che all'inizio del mese scorso le vendite al dettaglio di auto di lusso erano aumentate in modo netto rispetto a quello precedente, ma che lo slancio di crescita non si è protratto fino al termine della mensilità.

