Cina: aumenta traffico merci in Beibu Gulf Port

(XINHUA) - NANNING, 11 APR - Il Beibu Gulf Port Group, che gestisce il Beibu Gulf Port nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, ha visto aumentare il traffico di merci del 5,25% su base annua, arrivando a un volume di 65,17 milioni di tonnellate nel primo trimestre di 2022. A renderlo noto è la società stessa.

Durante il periodo in esame, il porto ha movimentato oltre 1,4 milioni di container di unità equivalenti a venti piedi (Teu), con una crescita dell'11,22% rispetto all'anno precedente.

Cogliendo le opportunità offerte dalla Regional Comprehensive Economic Partnership, il gruppo ha avviato linee espresse della catena del freddo che collegano il porto con i Paesi del sud-est asiatico come Thailandia, Cambogia e Vietnam. Le nuove rotte hanno contribuito a un aumento del 32% su base annua del numero di container Teu che trasportano merci della catena del freddo gestiti dal porto nel primo trimestre del 2022.

Il porto ha anche aperto tre nuovi itinerari di container nello stesso periodo. Al momento, il Beibu Gulf Port gestisce 67 rotte di trasporto che lo collegano con più di 300 porti in tutto il mondo, secondo il gruppo.

Il porto serve da punto di transito importante nel Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, un passaggio commerciale e logistico costruito congiuntamente dalle suddivisioni a livello provinciale della Cina occidentale e da Singapore. (XINHUA)