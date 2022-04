Calcio: attaccante cinese Guo debutta con il Vizela

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - L'attaccante cinese Guo Tianyu ha espresso la sua determinazione per quanto riguarda la sua permanenza al Vizela, il club di massima serie del Portogallo in cui è entrato a gennaio.

Il 23enne, il cui debutto con la squadra è avvenuto ieri nella partita di campionato contro il Braga, ha detto che sta lavorando sodo per imparare la lingua locale: "Sto facendo del mio meglio per imparare il portoghese nella speranza di adattarmi e comunicare bene con le persone del posto", ha detto alla Tv cinese.

Guo, che ha firmato un contratto di sei mesi con il Vizela, ha dichiarato di essere impaziente di trascorrere un soggiorno memorabile presso il club portoghese: "Spero di avere buone prestazioni qui e di non deludere i tifosi cinesi".

Hao Wei, Ct dello Shandong Taishan, la precedente squadra di Guo, ha affermato che poter giocare nella massima serie portoghese è un bene per lo sviluppo dell'atleta, aggiungendo che "questa sarà un'esperienza positiva per Guo e lo aiuterà a migliorare".

L'allenatore ha poi osservato: "Tuttavia, il suo trasferimento in Portogallo è una perdita per la mia squadra.

Dobbiamo fare qualcosa per affrontarla".

La scorsa stagione Guo ha segnato dieci gol aiutando la squadra dello Shandong a vincere il titolo della Chinese Super League. (XINHUA)