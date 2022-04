Banca mondiale: aziende straniere resteranno in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Nonostante la possibilità che gli investimenti diretti esteri non mantengano lo stesso livello dell'anno scorso, la tendenza a lungo termine è che le aziende coinvolte nel mercato cinese continuino a essere presenti. Lo ha dichiarato Martin Raiser, direttore nazionale per la Cina della Banca Mondiale, all'agenzia di stampa Xinhua nel corso di un'intervista esclusiva.

Secondo Raiser la Cina resta un ambiente attraente per il business globale, nonostante l'aumento dei salari rispetto ai propri concorrenti.

"La Cina produce l'intero spettro di beni del settore manifatturiero, a bassa, media e alta intensità di conoscenza, con sempre più articoli di quest'ultima categoria o ad alto contenuto tecnologico. Col tempo, ci aspettiamo che la Cina esca dal segmento inferiore", ha affermato il dirigente.

Nell'ultimo aggiornamento economico dell'Asia Orientale e del Pacifico della Banca Mondiale, si prevede che la Cina cresca del 5% nello scenario di base e del 4% in quello negativo per il 2022. (SEGUE)