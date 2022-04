Banca mondiale: aziende straniere resteranno in Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Raiser ha osservato che il tasso del 5% nel contesto dell'economia globale "è una buona crescita", dati gli shock combinati del conflitto in Ucraina che ha provocato un rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia, influenzando negativamente la crescita delle economie avanzate, così come il ritorno della variante Omicron.

"Dobbiamo riconoscere che i problemi sono seri. Di conseguenza, tutto il mondo ne soffrirà. Poiché la Cina fa parte dell'economia mondiale, anch'essa sarà colpita", ha aggiunto il direttore.

Raiser ha suggerito l'impiego di strumenti politici per affrontare i bisogni immediati della popolazione e puntare all'obiettivo a lungo termine di riequilibrare l'economia.

"Il riequilibrio verso un maggiore affidamento sui servizi, il consumo e una minore dipendenza dai settori ad alta intensità di carbonio, sarà la base per mantenere la crescita della Cina a lungo termine nel futuro", ha commentato il direttore. (XINHUA)