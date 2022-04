Auto: a marzo più 137,6% vendite Nev in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 11 APR - Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate nel mese di marzo, aiutando il mercato automobilistico del Paese ad accelerare la sua transizione verde.

È quanto mostrato dai dati odierni della China Passenger Car Association (Cpca), un'associazione di settore.

Stando a quest'ultima, il mese scorso le vendite al dettaglio di Nev in Cina si sono espanse del 137,6% su base annua arrivando a 445.000 unità.

I produttori cinesi di veicoli a nuova energia hanno anche segnalato solide cifre per quanto concerne il commercio all'ingrosso nel mese di marzo, con 13 aziende che hanno assistito al superamento delle 10.000 unità.

Byd, principale produttore cinese di veicoli a nuova energia, il mese scorso ha osservato il suo commercio all'ingrosso raggiungere le 104.338 unità mentre Tesla China lo ha seguito con 65.814 unità, come precisato dalla Cpca.

I dati dell'associazione evidenziano inoltre che le vendite al dettaglio di autovetture per il trasporto passeggeri in Cina sono diminuite del 10,5% su base annua arrivando a marzo a quasi 1,58 milioni di unità. (XINHUA)