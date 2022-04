Covid: Guangzhou, da domani sospese lezioni presenza

(XINHUA) - GUANGZHOU, 10 APR - La metropoli cinese meridionale di Guangzhou oggi ha annunciato la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole elementari e medie locali a partire dall'11 aprile per il controllo del Covid-19.

Alle 14.00 di oggi, la città ha raggiunto quota 23 infezioni locali da venerdì nel corso dell'ultimo focolaio, come hanno riferito le autorità locali durante una conferenza stampa tenutasi oggi.

A partire dall'11 aprile, gli studenti delle scuole elementari e medie della città passeranno alla modalità online.

L'eccezione sarà costituita dagli studenti di terza delle scuole superiori i cui istituti hanno condizioni di alloggio e di gestione a circuito chiuso, come ha spiegato Chen Xueming, vice direttore dell'ufficio di istruzione della città, durante la conferenza.

Le scuole materne di Guangzhou sospenderanno l'ammissione di nuovi bambini. Gli istituti locali di formazione esterni ai campus annulleranno le lezioni in presenza, così come quelli dedicati al doposcuola sospenderanno i propri servizi. Gli istituti di istruzione superiore verranno messi sotto gestione chiusa.

Anche l'esame di educazione fisica per il test di ammissione alla scuola superiore della città, precedentemente programmato per l'11 aprile, sarà temporaneamente sospeso.

Attualmente, Guangzhou sta costruendo un ospedale temporaneo nel centro espositivo di Pazhou, ha aggiunto Wu Linbo, vice segretario generale del governo comunale, alla conferenza stampa. (XINHUA)