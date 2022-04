Covid: 1.948 pazienti dimessi in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Un totale di 1.948 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali in Cina continentale ieri. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

La commissione ha riferito nel suo consueto bollettino quotidiano che in Cina continentale ieri 27.745 contatti ravvicinati hanno terminato la fase di osservazione medica, mentre in totale sono 137.166 i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali.

Inoltre, ieri la Cina continentale ha riportato 1.318 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, in calo rispetto ai 1.334 di venerdì, secondo il rapporto. Di questi, 1.006 sono stati segnalati a Shanghai, 242 nel Jilin, 16 nel Zhejiang, 10 nel Guangdong e 3 a Pechino, mentre i restanti sono stati registrati in altre 12 suddivisioni a livello provinciale.

Inoltre, 33 nuovi casi importati sono stati riportati in tutta la Cina continentale.

La giornata di ieri ha anche visto la segnalazione di 25.111 nuovi asintomatici, di cui 25.037 locali e 74 importati. Tra questi, 23.937 sono stati riportati a Shanghai e 755 nel Jilin.

