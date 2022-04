Covid: 1.318 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.318 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto ai 1.334 di venerdì. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Di queste, 1.006 sono emerse a Shanghai, 242 nel Jilin, 16 nel Zhejiang, 10 nel Guangdong e 3 a Pechino. Il resto dei casi è stato segnalato in 12 suddivisioni a livello provinciale.

I contagi importati rilevati in Cina continentale, invece, sono in totale 33.

La giornata di ieri ha visto inoltre la segnalazione di 25.111 asintomatici, di cui 25.037 a trasmissione locale e 74 importati. Tra questi, 23.937 sono stati riportati a Shanghai e 755 nel Jilin. (XINHUA)