Cina: tecnologie digitali a supporto dell'industria

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Il 2022 è un altro anno impegnativo per il proprietario dell'azienda tessile Rong Juchuan, che sta fronteggiando l'impatto prolungato del Covid-19. Ma agli occhi del veterano dell'industria, le fiorenti tecnologie digitali offrono un barlume di speranza per la sua azienda, nonché per l'intero settore tessile.

Beyond Group nella provincia del Zhejiang, una base di produzione in Cina orientale, si è impegnato a incanalare maggiori energie nel digitale quest'anno.

Sono stati elaborati piani ambiziosi per portare avanti tale conversione. Rong ha spiegato che la sua azienda sfrutterà le piattaforme di livestreaming per espandere le vendite ed esplorare l'applicazione dell'internet industriale nelle linee di produzione per ridurre i costi operativi.

L'unità di digitalizzazione di Beyond offre uno spaccato di come i produttori cinesi, specialmente quelli delle industrie tradizionali, si stanno impegnando per superare le difficoltà economiche abbracciando le tendenze.

Le tecnologie digitali in rapido sviluppo, dai big data al 5G, sono ormai diffuse nel settore manifatturiero e stanno rimodellando il più ampio panorama economico. Nel 2020, l'economia digitale cinese è aumentata del 9,7% su base annua per un valore di 39.200 miliardi di yuan (circa 6.160 miliardi di dollari), pari al 38,6% del Pil totale del Paese. (SEGUE)