Cina: tecnologie digitali a supporto dell'industria (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - In recenti riunioni, il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha sollecitato in particolare iniziative per fare buon uso del 5G, dell'internet industriale e di altre tecnologie digitali per aiutare le imprese a risolvere le difficoltà e stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento.

Dato il ruolo sempre più significativo delle tecnologie digitali, è previsto anche un maggiore sostegno politico.

L'ingegnere capo del Ministero, Tian Yulong, ha annunciato che è in corso un piano d'azione per la transizione digitale, che include prove volte a coniugare ulteriormente l'informatica e la capacità di produzione. Per altro, il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno include anche il sostegno al settore digitale.

"Rafforzeremo la pianificazione generale per l'iniziativa della Cina digitale, costruiremo più infrastrutture di informazione digitale, svilupperemo progressivamente un sistema nazionale integrato di big data center e applicheremo la tecnologia 5G su scala più vasta", si legge nel rapporto.

Con la persistenza della pandemia, Rong è ancora preoccupato per le difficoltà da affrontare, ma, guardando al futuro, l'esperto imprenditore rimane fiducioso e pieno di energie: "piuttosto che aspettare ed essere reattivi, dobbiamo essere proattivi". (XINHUA)