Cina: tecnologie digitali a supporto dell'industria (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Per i produttori in particolare, la digitalizzazione comporta una minore asimmetria informativa e una maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento, consentendo un aumento della qualità e una migliore risposta alle fluttuazioni del mercato.

Durante le recenti ondate del Covid-19, il ruolo della digitalizzazione è diventato ancora più cruciale nel garantire un'economia reale dinamica e senza interruzioni.

Poiché la variante Omicron, altamente contagiosa, ha causato un'esplosione dell'epidemia in diverse regioni del Paese, alcuni segmenti delle catene industriali hanno subito un'enorme pressione. Nelle città duramente colpite, i flussi di merci sono stati congestionati per alcune piccole e medie imprese (Pmi) fino a quando le tecnologie del trasporto intelligente non hanno regolarizzato le reti di approvvigionamento.

"Abbiamo gestito molti più ordini rispetto al solito a partire da marzo, la maggior parte dei quali provengono da Pmi le cui merci sono bloccate", ha affermato Ma Feng, un responsabile delle vendite di Jd Logistics, aggiungendo che, attraverso il coordinamento digitale tra commercianti, magazzini, unità operative, ecc., i prodotti immagazzinati in luoghi diversi possono essere distribuiti in modo efficiente e le prestazioni della catena di approvvigionamento sono garantite a un livello massimo. (SEGUE)