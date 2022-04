Cina: Nanchino realizzerà 4 ospedali temporanei

(XINHUA) - NANCHINO, 10 APR - La città di Nanchino, capoluogo di provincia del Jiangsu in Cina orientale, realizzerà quattro ospedali temporanei per accogliere e curare i pazienti Covid-19, come riferito dalla Commissione Sanitaria Municipale.

I quattro ospedali derivano tutti dalla conversione di stadi sportivi e centri espositivi. Quasi 1.000 lavoratori prenderanno parte alla realizzazione, secondo la commissione municipale per gli alloggi e lo sviluppo urbano-rurale.

Tutti i lavoratori abiteranno nelle sedi durante i lavori e verranno sottoposti regolarmente a tampone molecolare.

I quattro ospedali temporanei sono destinati all'accoglienza e al trattamento di casi minori e asintomatici, come riferito dalla Commissione Sanitaria. (XINHUA)