Cina: Ice Ribbon aprirà al pubblico prima di maggio

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Il vice direttore generale del Beijing State-Owned Assets Management, Wu Xiaonan, ha annunciato oggi che il National Speed Skating Oval è destinato ad aprire al pubblico prima della Festa dei lavoratori.

Il cosiddetto 'Ice Ribbon' inviterà i rappresentanti dei partner e il team operativo della sede a provare il 'ghiaccio più veloce' che ha permesso di stabilire nuovi record mondiali durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Oggi, i rappresentanti dei dipartimenti di progettazione, costruzione, produzione del ghiaccio e supervisione della sede hanno visitato il centro.

Secondo Wu Xiaonan, l'Ice Ribbon, come pioniere delle operazioni post-competizione di alto livello, verrà utilizzato per il fitness di massa e per progetti commerciali diversificati. (XINHUA)