Cina: Cdb sostiene sviluppo energia pulita

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - La China Development Bank (Cdb) ha incrementato il proprio sostegno finanziario verso lo sviluppo dell'energia pulita nel primo trimestre di quest'anno.

Secondo la Cdb, sono stati emessi prestiti per un totale di 109 miliardi di yuan (circa 17,12 miliardi di dollari) nel settore energetico a sostegno dello sviluppo dell'energia pulita e della transizione green delle fonti tradizionali.

Durante il periodo in questione, un totale di 76,5 miliardi di yuan di prestiti sono stati erogati per lo sviluppo dell'energia pulita, includendo fonti nucleari, eoliche e fotovoltaiche.

Nel frattempo, i prestiti in essere alla fine del primo trimestre nel settore dell'energia pulita sono aumentati di 48,8 miliardi di yuan rispetto alla fine dello scorso anno, secondo la banca. (XINHUA)