Cina: calo mercato immobiliare a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 10 APR - Il mercato immobiliare cinese ha mostrato segni di indebolimento a marzo, secondo i dati di un recente rapporto rilasciato congiuntamente dal negozio online 58.com e dalla piattaforma di informazioni sul mercato immobiliare anjuke.com.

L'indice che registra la ricerca di alloggi a livello nazionale è sceso dell'11,8% a marzo rispetto al mese precedente. In particolare, l'indice per le città di primo livello è diminuito del 9,8% rispetto a febbraio, mentre quello per le città di secondo livello è diminuito dell'11,8%, come emerge dal rapporto, in cui si constata che anche le città di terzo e quarto livello hanno subito un calo del 13,4%.

I prezzi delle nuove abitazioni in 65 grandi città hanno raggiunto una media di 17.547 yuan (circa 2.756,7 dollari) per metro quadrato il mese scorso, con un calo dello 0,08% mese su mese, secondo i risultati del monitoraggio online del rapporto.

Il rapporto ha poi mostrato che i prezzi del mercato dell'usato immobiliare in 65 grandi città sono diminuiti dello 0,22% su base mensile, per un valore di 16.921 yuan per metro quadrato. (XINHUA)