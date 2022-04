Fitch,consegne auto elettriche in Cina restano forti

(XINHUA) - PECHINO, 09 APR - Secondo un rapporto di Fitch Ratings, è probabile che le consegne di veicoli elettrici in Cina rimangano forti nei prossimi mesi, nonostante i recenti aumenti di prezzo di questi ultimi, dovuti all'aumento dei costi delle batterie.

Quest'ultimo ha infatti precisato che nel 2022 le consegne all'ingrosso di veicoli elettrici in Cina dovrebbero aumentare di oltre il 50% mentre la loro quota di mercato supererà il 20%.

Le prospettive di Fitch relativamente al mercato sono rimaste positive, dati i forti arretrati sugli ordini e la domanda ancora forte.

La società ha spiegato: "Tuttavia, è probabile che gli ultimi aumenti di prezzo abbiano un impatto maggiore sui veicoli elettrici di fascia bassa rispetto a quelli di fascia alta, in quanto i potenziali acquirenti di veicoli elettrici più economici tendono ad essere più sensibili ai prezzi".

Nel 2021 la Cina si è classificata per il settimo anno consecutivo prima a livello globale in termini di vendite di veicoli a nuova energia, vendendone 3,52 milioni di unità.

(XINHUA)